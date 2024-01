AppFolio Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Appfolio ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen in verschiedenen Zeiträumen (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Appfolio-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 42,37 und für den RSI25 von 64,37. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für beide Zeiträume und somit zu einem Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf Appfolio. Unsere Redaktion hat festgestellt, dass die Kommentare und Wortmeldungen größtenteils positiv waren und positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200), da eine Abweichung von +3,04 Prozent festgestellt wurde. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,05 Prozent), was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Appfolio-Aktie abgegeben, wovon 2 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies ergibt ein "Gut"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 188,33 USD, was ein Aufwärtspotential von 6,74 Prozent darstellt und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Appfolio somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.