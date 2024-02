Apollo Silver Aktie: So schnell kann es gehen

Die technische Analyse der Apollo Silver basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes beträgt 0,12 CAD, während der Aktienkurs bei 0,1 CAD liegt, was einer Abweichung von -16,67 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 0,13 CAD, was einer Abweichung von -23,08 Prozent entspricht, und somit auch als "Schlecht" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Apollo Silver als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 57,14, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 61,54 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für den RSI ein Gesamtranking von "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Apollo Silver eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch größtenteils negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Apollo Silver in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.