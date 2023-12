Apollo Silver Aktie: Quo vadis?

Weitere Suchergebnisse zu "Capgemini":

Die Stimmung und der Buzz um die Aktie von Apollo Silver haben in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen gezeigt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was darauf hindeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Apollo Silver daher eine "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Apollo Silver liegt bei einem Wert von 33, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage-Basis (30), dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Apollo Silver.

Die technische Analyse zeigt, dass die Apollo Silver-Aktie derzeit +45,45 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der letzten 200 Tage liegt die Aktie ebenfalls +23,08 Prozent über dem GD200, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Allerdings standen in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zur Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Anleger-Stimmung.