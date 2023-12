Apollo Silver Aktie: Jetzt aber!

Der Sentiment und Buzz der Aktie von Apollo Silver zeigen eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch weitgehend unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Relative-Stärke-Index (RSI) von Apollo Silver zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 42,86, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 26,67, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Apollo Silver mit 0,15 CAD derzeit 50 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und 15,38 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien der letzten Wochen spiegeln überwiegend positive Meinungen und Themen wider, was zu einer positiven Anlegerstimmung führt. Insgesamt ist die Aktie von Apollo Silver aus Sicht der Anleger mit "Gut" angemessen bewertet.