Apollo Medical Aktie: Das war ja klar …

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Apollo Medical als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Apollo Medical-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 40,36, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 42,16, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit resultiert insgesamt die Einstufung als "Neutral" auf Basis des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Apollo Medical weist hier einen Wert von 32,03 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitsdienstleister" und somit als unterbewertet eingestuft wird. Das Branchen-KGV liegt bei 99,96, was einen Abstand von 68 Prozent zum Wert von Apollo Medical bedeutet. Auf dieser Grundlage wird daher der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien bezüglich des Aktienmarktes. In den letzten zwei Wochen wurden über Apollo Medical besonders positiv diskutiert. An zwei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Größtenteils neutral war die Einstellung der Anleger an insgesamt einem Tag. Auch aktuell, in den vergangenen ein, zwei Tagen, dominieren vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Apollo Medical insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf Dividenden schüttet Apollo Medical derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt in der Branche Gesundheitsdienstleister. Der Unterschied beträgt 91,45 Prozentpunkte (0 % gegenüber 91,45 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".