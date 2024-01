Apollo Medical Aktie: Das war abzusehen!

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Apollo Medical in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im roten Bereich, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie lässt darauf schließen, dass das Unternehmen derzeit nicht besonders im Fokus der Anleger steht, weshalb Apollo Medical ein "Neutral"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Apollo Medical liegt bei 54,67, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 40, was ebenfalls als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Apollo Medical-Aktie sind 1 Einstufung "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht", was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating für das Wertpapier führt. Die durchschnittliche Empfehlung für Apollo Medical aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral", und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 43,33 USD, was eine mögliche Steigerung um 15,96 Prozent vom letzten Schlusskurs (37,37 USD) aus bedeutet. Somit erhält Apollo Medical von den Analysten ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Apollo Medical derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 89,09 % für Gesundheitsdienstleister. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.