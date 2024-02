Apollo Medical Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Aktienkurs von Apollo Medical hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflegesektor eine Rendite von 7,81 Prozent erzielt, was mehr als 14 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Gesundheitsdienstleister-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 2,73 Prozent erzielt hat, liegt Apollo Medical mit 5,08 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Apollo Medical jedoch aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent, im Vergleich zum Branchenwert von 91,45 Prozent, ergibt sich eine Differenz von -91,45 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Apollo Medical derzeit bei 34,06 USD verläuft. Der Aktienkurs selbst ging mit 38,5 USD aus dem Handel, was einen Abstand von +13,04 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem Niveau von 36,57 USD und einer Differenz von +5,28 Prozent im "Gut"-Bereich. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet also "Gut".

In fundamentalen Aspekten wird Apollo Medical im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister als unterbewertet betrachtet. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 32,03 liegt die Aktie 68 Prozent unter dem Branchen-KGV von 100,78. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.