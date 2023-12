Apollo Medical Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Petrobras":

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Apollo Medical in den sozialen Medien. Es gab keine signifikante Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher hat die Redaktion die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Apollo Medical wurde in letzter Zeit kaum mehr oder weniger diskutiert als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 2 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen zu Apollo Medical abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Apollo Medical vor, aber das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 43 USD. Dies würde bedeuten, dass die Aktie um 30,46 Prozent steigen könnte, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, dass die Aktie von Apollo Medical neutral eingestuft ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für die Apollo Medical-Aktie beträgt 53,58, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für diesen Zeitraum bei 47,65 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Aus charttechnischer Sicht wird der aktuelle Kurs der Apollo Medical mit 32,96 USD als "Neutral"-Signal eingestuft, da er -3,57 Prozent von der 200-Tage-Linie (34,18 USD) entfernt ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung über 50 Tage angibt, liegt bei 32,27 USD, was einem Abstand von +2,14 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Apollo Medical-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.