Apollo Medical Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Apollo Medical war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Diskussionen hauptsächlich auf positive Themen ausgerichtet waren, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, deutet darauf hin, dass die Apollo Medical-Aktie überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch keine Über- oder Überverkaufssituation und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse des RSI ein "Gut"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf die Dividende liegt Apollo Medical mit einer Ausschüttung von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitsdienstleister (88,67 %) niedriger und wird daher als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Apollo Medical liegt unter dem Durchschnitt der Branche "Gesundheitsdienstleister", was darauf hindeutet, dass die Aktie fundamental unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.