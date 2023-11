Apollo Medical Aktie: Es wird konkret!

Branchenvergleich Aktienkurs: Apollo Medical hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 18,61 Prozent erzielt, was mehr als 52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für die "Gesundheitspflege" von 23,01 Prozent liegt. Auch im Vergleich zur "Gesundheitsdienstleister"-Branche liegt die Rendite von Apollo Medical mit 4,4 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Apollo Medical liegt derzeit bei 34,2 USD, während der aktuelle Aktienkurs 33,52 USD beträgt. Dies entspricht einer Distanz von -1,99 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage 31,76 USD, was einer Differenz von +5,54 Prozent entspricht und somit als "Gut" bewertet wird. Die Gesamtbewertung lautet daher "Gut".

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten spielt auch die Stimmung der Anleger eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse sozialer Plattformen ergab, dass die Kommentare und Stimmungen neutral waren. Die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, weshalb die Aktie eine Einstufung als "Neutral" erhält.

Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten erhielt Apollo Medical insgesamt 3 Analystenbewertungen, wovon 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen vorlagen. Es gab keine neuen Analystenupdates in den letzten 30 Tagen. Basierend auf einer Durchschnittsprognose von 43 USD und einem aktuellen Schlusskurs von 33,52 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 28,28 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Apollo Medical daher eine "Gut"-Bewertung.