Apollo Global Management LLC Aktie: Das liegt auf Eis

Apollo Global Management hat in den letzten zwölf Monaten insgesamt 4 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", bestehend aus 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Apollo Global Management. Die durchschnittliche Kursprognose von 89,33 USD ergibt ein Abwärtspotenzial von -20,65 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Apollo Global Management eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hatte die Aktie nur eine schwache Aktivität im Netz, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was eine Einschätzung als "Neutral" bedeutet. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Apollo Global Management in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der Apollo Global Management liegt bei 30,77, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 52, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Apollo Global Management daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Apollo Global Management derzeit als "Gut" eingestuft, da der Kurs der Aktie um +24,29 Prozent über dem GD200 des Wertes verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 106,44 USD, was einer Abweichung von +5,77 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".