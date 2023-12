Apollo Global Management LLC Aktie: Das ist Wahnsinn!

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Stimmungsanalyse von Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Apollo Global Management wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einem insgesamt schlechten langfristigen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie von Apollo Global Management zeigt einen Wert von 26, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 30,48, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Apollo Global Management.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln positive Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie wider. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein, basierend auf der Anlegerstimmung.

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Aktie von Apollo Global Management von Analysten insgesamt mit 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Die langfristige Einstufung wird daher als "Gut" abgeleitet. Das Kursziel liegt im Mittel bei 76,5 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 94,76 USD eine erwartete Kursentwicklung von -19,27 Prozent bedeutet, was zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt.