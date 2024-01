Apollo Global Management LLC Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die technische Analyse der Apollo Global Management-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 79,84 USD verläuft. In Anbetracht eines Aktienkurses von 96,72 USD ergibt sich hieraus ein Abstand von +21,14 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 89,99 USD, was einer Differenz von +7,48 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Signal liefert.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Zunahme positiver Kommentare über Apollo Global Management, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell im Fokus der Anleger steht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Themen, die in den letzten Tagen diskutiert wurden, waren größtenteils negativ, was diese Einschätzung bestätigt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Aktie der Apollo Global Management langfristig mit 4 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet wurde. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut"-Titel angesehen, wobei das Kursziel im Mittel bei 84,2 USD liegt, was einer erwarteten Kursentwicklung von -12,94 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Einstufung erzeugt. Insgesamt ergibt sich daher aus der Bewertung von Analysten eine Einschätzung als "Neutral".