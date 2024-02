Apollo Global Management LLC Aktie: Viel fehlt nicht mehr!

Die Apollo Global Management-Aktie wird derzeit anhand des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 85,02 USD, was einer Überbewertung des Aktienkurses (112,71 USD) um +32,57 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 98,04 USD zeigt eine Abweichung von +14,96 Prozent und bestätigt somit die Einstufung als "Gut".

Das Stimmungsbild bezüglich Apollo Global Management hat sich in den letzten Wochen negativ verändert. Vor allem in den sozialen Medien wurde eine Tendenz zu besonders negativen Themen festgestellt. Ebenso wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Daher wird das Sentiment und Buzz als "Schlecht" bewertet.

Langfristig gesehen wird die Aktie von Apollo Global Management von Analysten positiv eingeschätzt, mit 3 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Bewertungen. Auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie liegt bei 85,5 USD, was einer erwarteten Performance von -24,14 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Gesamteinschätzung der Analysten als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war hauptsächlich von negativen Themen geprägt, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Schlecht" führt.