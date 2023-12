Apollo Global Management LLC Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Analystenbewertungen für Apollo Global Management zeigen eine durchschnittliche Bewertung von "Gut", basierend auf 5 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Davon entfallen 3 auf "Gut" und 2 auf "Neutral", während keine "Schlecht"-Meinungen vorliegen. Auch im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates für das Unternehmen. Die durchschnittliche Kursprognose von 76,5 USD deutet auf ein mögliches Abwärtspotenzial von -17,38 Prozent hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Apollo Global Management daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) für Apollo Global Management ergibt auf 7- und 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Einstufung. Der aktuelle 7-Tage-RSI liegt bei 53,92 Punkten, während der 25-Tage-RSI bei 37,99 Punkten liegt. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 92,59 USD für Apollo Global Management +5,35 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum GD200 bei +18,63 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Apollo Global Management war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an fünf Tagen positive Themen und an acht Tagen negative Themen dominierten. Dies führte zu einer abschließenden "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments für die Aktie.