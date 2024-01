Apollo Global Management LLC Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Apollo Global Management-Aktie ist derzeit mit einem Kurs von 94,93 USD um +6,58 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Diese Entwicklung führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +19,76 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 6 Analystenbewertungen für die Apollo Global Management-Aktie abgegeben. Davon waren 4 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies ergibt ein "Gut"-Rating für die Aktie. Für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, wobei es zu 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen kam. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung "Gut" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 84,2 USD, was ein Abwärtspotential von -11,3 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 94,93 USD bedeutet. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung und somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Apollo Global Management im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Apollo Global Management. Dieser Umstand führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Apollo Global Management wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 35,77 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 44,62). Somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Apollo Global Management-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.