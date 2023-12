Apollo Global Management LLC Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Die technische Analyse der Apollo Global Management-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 76,9 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 91,94 USD weicht also um +19,56 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (87,04 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+5,63 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Apollo Global Management also für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Beim Sentiment und Buzz, also der Stimmung rund um die Aktie, zeigt sich eine starke Aktivität in den Diskussionen, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings gibt es eine negative Veränderung in der Stimmungsrate, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Analysten geben insgesamt eine gute Einschätzung für die Apollo Global Management-Aktie ab, da 3 Kaufempfehlungen, 2 Halten-Empfehlungen und keine Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 76,5 USD, was einer negativen Entwicklung um -16,79 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 geben eine "Neutral"-Einstufung für die Apollo Global Management-Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung aus der technischen Analyse und den Analystenempfehlungen, während das langfristige Stimmungsbild und die RSI-Bewertung eher neutral ausfallen.