Apollo Global Management LLC Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Aktie der Apollo Global Management wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten bewerteten 3 die Aktie als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Es gab im letzten Monat keine neuen Analystenupdates zu Apollo Global Management. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten liegt bei einem Kursziel von 76,5 USD, was einer Erwartung von -17,91 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs 93,19 USD beträgt.

Die Stimmung und Aufmerksamkeit in den sozialen Medien hat sich für Apollo Global Management in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs der Apollo Global Management-Aktie mit 93,19 USD deutlich über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 78,57 USD liegt (+18,61 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage von 88,25 USD weist eine Abweichung von +5,6 Prozent auf. Daher wird die Aktie auf dieser Basis sowohl langfristig als auch kurzfristig mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Apollo Global Management, mit insgesamt drei positiven und zehn negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, weshalb die Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung vergibt.

