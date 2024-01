Apollo Commercial Real Estate Finance Aktie: Das liegt auf Eis

In den letzten zwölf Monaten haben 2 Analystenbewertungen für die Apollo Commercial Real Estate Finance Inc-Aktie stattgefunden. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Die Analysten, die erst kürzlich eine Bewertung abgegeben haben, sehen das genauso. Die durchschnittliche Empfehlung für Apollo Commercial Real Estate Finance Inc aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Neutral" (0 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht). Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Ratings der Analysten ergibt, liegt bei 10,5 USD. Das bedeutet, dass das Wertpapier ein Abwärtspotential von -7,98 Prozent hat, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 11,41 USD. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Apollo Commercial Real Estate Finance Inc somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung rund um die Aktie wird nicht nur durch Analyseergebnisse, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Wir haben die Aktie von Apollo Commercial Real Estate Finance Inc auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Neutral"-Bewertung erzeugen lässt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Apollo Commercial Real Estate Finance Inc war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Note "Neutral" bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Apollo Commercial Real Estate Finance Inc diskutiert. An sieben Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, sind es hauptsächlich positive Themen, über die die Anleger sprechen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Somit erhält Apollo Commercial Real Estate Finance Inc insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Apollo Commercial Real Estate Finance Inc aktuell bei 10,52 USD verläuft. Der Aktienkurs selbst ging mit 11,41 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +8,46 Prozent aufgebaut, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit bei 11,01 USD, was einer Differenz von +3,63 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich also ein Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume von "Gut".