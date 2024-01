Apollo Commercial Real Estate Finance Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Apollo Commercial Real Estate Finance Inc liegt bei 30,26, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 40,76 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben die Kommentare und Beiträge zu Apollo Commercial Real Estate Finance Inc auf sozialen Plattformen analysiert und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Wert des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Apollo Commercial Real Estate Finance Inc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 10,59 USD liegt. Der letzte Schlusskurs (11,71 USD) liegt damit deutlich darüber (+10,58 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, so liegt der Wert bei 11,27 USD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (+3,9 Prozent). Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Neutral". Insgesamt wird die Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik daher mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Einschätzungen von Analysten für die Apollo Commercial Real Estate Finance Inc in den letzten 12 Monaten zeigen, dass der Titel 0 Mal mit "Gut", 2 Mal mit "Neutral" und 0 Mal mit "Schlecht" bewertet wurde, was langfristig zu einem institutionellen Rating von "Neutral" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Apollo Commercial Real Estate Finance Inc vor. Die Analysten prognostizieren eine Entwicklung von -10,33 Prozent und ein mittleres Kursziel von 10,5 USD, was als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung durch institutionelle Analysten auf der Stufe "Neutral".