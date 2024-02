Apollo Commercial Real Estate Finance Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die technische Analyse der Apollo Commercial Real Estate Finance Inc-Aktie ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 9,91 USD lag. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 9,66 USD, was einem Unterschied von -2,52 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt von 10,55 USD liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Apollo Commercial Real Estate Finance Inc somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum hinweg eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen kaum Änderungen auf, wodurch die Einschätzung als "Neutral" erfolgt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Apollo Commercial Real Estate Finance Inc in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aktie beträgt 93, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist, wodurch ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt hingegen bei 60,49, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Apollo Commercial Real Estate Finance Inc.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Aktie abgegeben, wovon 0 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem durchschnittlichen Kursziel von 10,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 8,7 Prozent bedeutet. Insgesamt erhält Apollo Commercial Real Estate Finance Inc somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.