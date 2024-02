Apollo Aktie: Der weitere Knall!

Die technische Analyse zeigt, dass die Apollo-Aktie derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 37,65 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 35 USD liegt, was einer Abweichung von -7,04 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage von 38,25 USD weist eine Abweichung von -8,5 Prozent auf, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt sich eine neutrale Bewertung. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung zeigen eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Apollo-Aktie zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. In den sozialen Medien gab es weder besonders positive noch negative Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Apollo-Aktie sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Insgesamt ergibt sich also eine negative Einschätzung für die Apollo-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des RSI.