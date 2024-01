Apollo Aktie: Nach so langer Zeit …

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war in letzter Zeit vor allem die Aktie von Apollo ein viel diskutiertes Thema. Dabei wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht. Auch die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Apollo. Aufgrund dieser Entwicklung ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Apollo mittlerweile 37,56 USD erreicht, während die Aktie selbst einen Kurs von 38,55 USD hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +2,64 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 37,16 USD, was einer Distanz von +3,74 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Apollo liegt bei 0, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine Bewertung als "Gut" ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich ebenfalls bei 0, was wiederum als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und somit zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Apollo festgestellt werden. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Daher erhält Apollo in diesem Bereich eine Bewertung von "Neutral".

Insgesamt lässt sich also sagen, dass das Anleger-Sentiment überwiegend positiv ist und die technische Analyse sowie der Relative Strength Index auf eine überverkaufte Situation hinweisen. Die Bewertungen der verschiedenen Kategorien ergeben zusammen eine neutrale Gesamtbewertung für die Aktie von Apollo.