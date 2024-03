Apollo Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dieser Indikator wird im Finanzmarkt häufig eingesetzt. Die Apollo-Aktie wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Apollo-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 66,24, was bedeutet, dass Apollo weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt und somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse ergibt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Die Intensität der Diskussionen zeigt ebenfalls keine bedeutenden Veränderungen, weshalb die Apollo-Aktie ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer der sozialen Medien vor allem positive Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Gut" erhält.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Apollo-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 37,47 USD liegt und der letzte Schlusskurs bei 35,94 USD auf ähnlichem Niveau liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Apollo-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI, ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz, eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Anlegerstimmung und eine weitere "Neutral"-Bewertung basierend auf der technischen Analyse.