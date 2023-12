Apollo Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Die technische Analyse der Aktie der Apollo zeigt gemischte Signale. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 37,59 USD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs liegt mit 38 USD nur knapp darüber, was einem Abstand von +1,09 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 37,14 USD, was einer Differenz von +2,32 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Apollo liegt bei 0, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 0 und bestätigt damit die überverkaufte Situation. Insgesamt erhält die Apollo-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Untersuchung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie zeigt eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Apollo bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Diskussionen auf sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Apollo überwiegend positiv sind. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft werden kann. Insgesamt wird die Aktie von Apollo bezogen auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet.