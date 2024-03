Apollo Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein bestimmtes Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Apollo wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was auf eine überkaufte Situation hinweist und die Aktie als "Schlecht" einstuft. Im Gegensatz dazu zeigt der 25-Tage-RSI, dass Apollo weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren derzeit insgesamt positive Meinungen über Apollo. Dies spiegelt sich auch in den positiven Themen wider, die in den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Erkenntnissen stuft die Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Apollo auf 37,49 USD, während der aktuelle Kurs bei 35,94 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -4,13 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 37,3 USD, was zu einer Abstandsbewertung von -3,65 Prozent und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung rund um Apollo in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Apollo daher in dieser Analysestufe als "Neutral" bewertet.