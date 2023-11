Apollo Aktie: In Lauerstellung

Weitere Suchergebnisse zu "Allstate":

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Apollo hauptsächlich von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit dieser Aktie befasst haben. Die vorherrschenden Themen waren überwiegend neutral. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen. Der GD200 liegt bei 37,93 USD, während der Kurs der Aktie bei 36,75 USD um -3,11 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Der GD50 liegt bei 37,8 USD, was einer Abweichung von -2,78 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Apollo-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 77,78, was darauf hindeutet, dass Apollo überkauft ist und zu einer Abweichung von der vorherigen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Apollo.

Die Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden hierbei betrachtet. Apollo zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.