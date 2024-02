Apollo Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Apollo ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden verschiedene Meinungen ausgewertet, um den Gesamteindruck der Anleger besser einschätzen zu können. Dabei wurde festgestellt, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen besonders im Fokus standen, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führte.

In Bezug auf die technische Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) von Apollo derzeit bei 37,65 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 35,95 USD lag, ergibt sich eine Bewertung von "Neutral". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 38,23 USD, was einem "Schlecht"-Signal aufgrund einer Differenz von -5,96 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Apollo-Aktie mit einem Wert von 73,83 als überkauft gilt, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Bei einer Ausdehnung der Betrachtung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 65, was als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die RSI mit "Schlecht" eingestuft.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Apollo als normal eingestuft werden. Daher erhält die Aktie die Gesamtbewertung "Neutral".

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Anleger-Stimmung, die technische Analyse und der Relative Strength-Index insgesamt zu einer neutralen Bewertung der Apollo-Aktie führen.