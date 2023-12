Apogee Minerals Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wert zwischen 0 und 100. Für Apogee Minerals liegt der RSI bei 50, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt eine Einstufung als "Neutral". Das Gesamtbild führt somit zu einem Rating von "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz kann die Aktivität und Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Apogee Minerals hat eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen zu Apogee Minerals veröffentlicht. Obwohl weder positiven noch negativen Themen in den letzten Tagen stark diskutiert wurden, ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Apogee Minerals bei 0,05 CAD und ist damit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen ergibt sich eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -16,67 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.