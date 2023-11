Apogee Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Das Unternehmen Apogee wird in verschiedenen Bereichen analysiert, um festzustellen, wie die Aktie derzeit bewertet wird. Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Apogee bei 11,63 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 29,53 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Apogee-Aktie nur geringfügig vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist eine geringe Abweichung auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating auf der Grundlage der einfachen Charttechnik.

Die Einschätzung der Anleger zeigt gemischte Signale, da in den letzten zwei Wochen in sozialen Medien eher neutrale Bewertungen abgegeben wurden, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der Anleger-Stimmung.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis stuft die Aktie von Apogee als "Neutral"-Titel ein, da von 18 Analysten keine positiven Bewertungen vorliegen und auch kein aktuelles Kursziel bekannt ist. Somit zeigt die Analyse eine eher negative Einschätzung der Aktie.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Apogee-Aktie, wobei die fundamentale Analyse auf eine Unterbewertung hinweist, die technische Analyse jedoch neutral ausfällt und die Anleger-Stimmung eher negativ ist. Die Analysteneinschätzung zeigt ebenfalls eine neutrale bis negative Sicht auf die Aktie.