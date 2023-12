Apogee Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Wohnen":

In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei der Aktie von Apogee festgestellt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls leicht abgenommen. Daher bewerten wir die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Apogee bei 54,13 USD liegt, was +16,89 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die letzten 200 Tage betrachtet, beläuft sich die Distanz zum GD200 auf +19,68 Prozent, weshalb die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls als "Gut" erfolgt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils positiv gegenüber Apogee eingestellt waren. Es gab zehn positive und nur einen negativen Tag, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren mehrheitlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Apogee daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende weist Apogee eine Dividendenrendite von 2,32 Prozent auf, was 14,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die durchschnittliche Dividendenrendite der Branche "Bauprodukte" beträgt 16 Prozent. Daher wird die Aktie von der Redaktion als eher unrentables Investment eingestuft und erhält dementsprechend eine "Schlecht"-Bewertung.