Apogee Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der aktuelle Apogee-RSI steht bei 61,04, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 30,69, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Im letzten Jahr wurden 1 Analystenbewertungen für die Apogee-Aktie abgegeben, wovon 0 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Somit ergibt sich ein Gesamtrating von "Neutral" für die Apogee-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Apogee vor, weshalb das Unternehmen für diesen Punkt der Analyse ein "Gut"-Rating erhält.

Das Sentiment und Buzz rund um Apogee haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stimmung und Diskussion in den sozialen Medien festgestellt wurden, wird dieses Kriterium ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält Apogee in diesem Bereich daher ein "Schlecht".

Fundamental betrachtet wird die Apogee-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Bauprodukte) als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,63 liegt die Aktie 63 Prozent unter dem Branchen-KGV von 31,3. Auf fundamentaler Basis erhält Apogee daher eine "Gut"-Empfehlung.