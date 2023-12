Apogee Aktie: Ist das noch normal?

Der Aktienkurs von Apogee wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" als unterdurchschnittlich bewertet, da die Rendite nur 21,04 Prozent beträgt, was mehr als 122 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Bauprodukte"-Branche liegt die mittlere Rendite bei 235,97 Prozent, während Apogee lediglich 214,93 Prozent erzielt hat. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und dem aktuellen Aktienkurs, auch als Dividendenrendite bekannt, liegt bei Apogee bei 2,32 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Bauprodukte"-Branche hat eine Dividendenrendite von 17,03 Prozent, was eine Differenz von -14,71 Prozent zur Apogee-Aktie ergibt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Apogee festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Apogee als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 11,63 insgesamt 62 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauprodukte", der bei 30,81 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".