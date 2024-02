Apogee Aktie: Gigantischer Hammer!

Analysteneinschätzung: In den letzten 12 Monaten haben Analysten ihre Einschätzung für die Aktie von Apogee abgegeben. Dabei wurde das Rating "Gut" 0 Mal vergeben, "Neutral" 1 Mal und "Schlecht" 0 Mal. Langfristig wird die Aktie von institutioneller Seite aus als "Neutral" bewertet. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei 53,54 USD, und die Analysten erwarten eine negative Entwicklung von -100 Prozent, wobei das mittlere Kursziel bei 0 USD liegt. Diese Entwicklung wird als "Schlecht" eingestuft, und insgesamt erhalten die institutionellen Analysten die Stufe "Gut".

Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Meinungen zur Aktie von Apogee veröffentlicht. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt vor allem mit positiven Themen rund um Apogee. In der Analyse der Anleger-Stimmung ergibt sich insgesamt die Bewertung "Gut".

Sentiment und Buzz: Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität bei Apogee ist durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Apogee liegt mit einem Wert von 11,63 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Bauprodukte". Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung.