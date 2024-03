Apogee Aktie: Es geht auch anders!

Die Aktie von Apogee wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,63 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Bauprodukte-Branche (mit einem KGV von 33,5) einer Unterbewertung um 65 Prozent entspricht. Dies deutet auf eine günstige Bewertung hin, basierend auf der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung in der Stimmungslage beobachtet werden. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Apogee liegt bei 31,75, was zu einer neutralen Einstufung führt. Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Ebene.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor weist die Aktie von Apogee eine Rendite von 19,57 Prozent auf, was mehr als 193 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Ähnlich verhält es sich in der Bauprodukte-Branche, wo die Rendite von Apogee um 331,5 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.