Apogee Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Apogee wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Bauprodukte) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 11,63, was einem Abstand von 62 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 30,31 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Kennzahlen wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Apogee eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Apogee daher eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Dividende weist Apogee eine Rendite von 2,32 Prozent auf, was 14,71 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Bauprodukte" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 17 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Apogee liegt bei 6,74, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 34. Dies deutet auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hin und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".