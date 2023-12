Apiam Animal Health Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die Apiam Animal Health hat in den letzten Tagen mit einem Kurs von 0,26 AUD einen Abstand von -7,14 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -39,53 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Einschätzung verwendet, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt momentan 57,14 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 55,81 im neutralen Bereich, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne signifikante positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

