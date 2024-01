Apiam Animal Health Aktie: Grund zur Freude?

Die Apiam Animal Health wird derzeit in einer technischen Analyse als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,41 AUD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,295 AUD um -28,05 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 0,28 AUD, was einer Abweichung von +5,36 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Apiam Animal Health hauptsächlich negativ diskutiert, mit zwei Tagen positiver und drei Tagen negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen stehen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität mit geringer Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt 47,37 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 51, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Apiam Animal Health daher als "Neutral" bewertet.