Api Corp Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der es ermöglicht, zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Im Falle der Api-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 2, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 17,29 an, dass die Aktie überverkauft ist, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein positives Rating für die Api-Aktie.

Die technische Analyse zeigt zudem, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Api bei 25,78 USD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 33,69 USD liegt und somit einen Abstand von +30,68 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) mit einem Niveau von 28,38 USD ergibt sich eine positive Differenz von +18,71 Prozent, was erneut zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die langfristige Meinung von Analysten deutet ebenfalls auf eine positive Bewertung der Api-Aktie hin, mit 2 positiven, 1 neutralen und 0 negativen Einschätzungen. Obwohl keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vorliegen, wird das Kursziel der Analysten auf 26 USD angesiedelt, was einer künftigen Performance von -22,83 Prozent entsprechen würde. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Gesamtbewertung seitens der Redaktion.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger einschätzen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung gegenüber der Api-Aktie überwiegend positiv ist und in den vergangenen ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Somit erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung hinsichtlich der Stimmung der Anleger.

Insgesamt liefert die Gesamtanalyse somit positive Ratings für die Api-Aktie auf Basis der technischen Analyse, der Analysteneinschätzung und der Anlegerstimmung.