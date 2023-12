Apex Aktie: So schnell kann es gehen

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktien. Bei Apex zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Apex-Aktie liegt bei 50, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage Basis beträgt 55,56, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Apex beträgt 1, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" als unterbewertet gilt. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Apex liegt bei 0, was zu einer negativen Differenz von -3,67 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.