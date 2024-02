Apex Ace Aktie: Was macht der Markt?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Apex Ace-Aktie beträgt aktuell 40, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 42,31 ebenfalls neutral, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die charttechnische Entwicklung der Apex Ace-Aktie wird mithilfe des gleitenden Durchschnitts analysiert. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 0,4 HKD, was einen Unterschied von +15 Prozent zum letzten Schlusskurs von 0,46 HKD bedeutet. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Gut" bewertet. Im Vergleich dazu beträgt der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage 0,44 HKD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien rund um die Apex Ace-Aktie haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Apex Ace-Aktie liegt mit einem Wert von 55,29 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies bedeutet, dass die Aktie als "teuer" eingestuft wird und auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht"-Rating erhält.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für die Apex Ace-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen.