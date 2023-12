Apex Ace Aktie: Lieber beobachten als handeln

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Apex Ace beträgt das aktuelle KGV 55. Das durchschnittliche KGV vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt bei 56. Somit ist Apex Ace aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Apex Ace eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral" Bewertung hinsichtlich des Sentiments und des Buzz führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Änderungen, was zu einem langfristigen Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Aus der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Apex Ace-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,4 HKD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,42 HKD (+5 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,39 HKD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+7,69 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Somit erhält Apex Ace insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende schüttet Apex Ace im Vergleich zur Branche Elektronische Geräte und Komponenten eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 5,5 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 5,5 %. Aufgrund des niedrigeren Ertrags wird dies als "Schlecht" eingestuft.