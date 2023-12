Apex Ace Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Apex Ace liegt bei 33,33, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Wenn der Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird, bewegt sich der RSI für die Apex Ace bei 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die Dividende hat die Apex Ace derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,52%. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Apex Ace. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Apex Ace wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

In fundamentaler Hinsicht ist die Apex Ace im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 55,29 gehandelt, was einen Abstand von 3 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 53,8 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.