Apex Ace Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die Aktie von Apex Ace wurde in den letzten Monaten anhand verschiedener Kriterien bewertet. Die Diskussionsintensität im Netz spiegelt sich in der Häufigkeit der Wortbeiträge wider und zeigt eine übliche Aktivität. Daher wird Apex Ace in Bezug auf diesen Faktor als "neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was auch zu einer "neutralen" Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "neutral" Wertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Apex Ace liegt bei 42,86, was weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird und somit zu einer "neutralen" Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation hinweist und zu einer "neutralen" Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Apex Ace im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Rendite von 0 % aus, was zu einer "schlechten" Bewertung führt.

Im Vergleich zur Branche "Informationstechnologie" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,43 Prozent erzielt, was 16 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Branchenvergleich mit "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite von Apex Ace 15,39 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "gut" bewertet.