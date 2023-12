Apex Ace Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Apex Ace wird anhand des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft, da der GD200 bei 0,4 HKD liegt und der Aktienkurs (0,425 HKD) um +6,25 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Bewertung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,41 HKD, was einer Abweichung von +3,66 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" zu bewerten. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtbewertung als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Apex Ace keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch hinsichtlich der Stärke der Diskussion und der Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine bedeutenden Unterschiede festgestellt, was ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält Apex Ace daher in diesem Bereich ein "Neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet Apex Ace derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten. Mit einem Unterschied von 5,49 Prozentpunkten (0 % gegenüber 5,49 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Apex Ace 55, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 53 als überbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einschätzung als "Schlecht" von der Redaktion.