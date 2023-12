Apex Ace Aktie: Alles nach Plan!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index oder RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer zu erwarten sein, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Bei Apex Ace wird dieser Index auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 33,33 Punkten, was darauf hinweist, dass Apex Ace weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI ist mit einem Wert von 50 ebenfalls neutral, was darauf hindeutet, dass Apex Ace auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" erzielte Apex Ace eine Rendite von 16,9 Prozent, was mehr als 25 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die mittlere Rendite bei -13,66 Prozent, während Apex Ace mit 30,56 Prozent deutlich darüber liegt. Diese starke Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Apex Ace derzeit 0, was eine negative Differenz von -5,56 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Daher erhält Apex Ace in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren. In diesem Bereich hat Apex Ace in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Aktivität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut unserer Messung kaum Änderungen auf. Insgesamt erhält Apex Ace daher ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält das Apex Ace-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in Bezug auf den RSI, ein "Gut"-Rating im Branchenvergleich der Aktienkurse und eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividende. Beim Sentiment und Buzz wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.