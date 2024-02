Aperam PK Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die aktuelle technische Analyse der Aperam zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 29,18 EUR liegt, während der aktuelle Aktienkurs 30,76 EUR beträgt. Dies bedeutet eine positive Abweichung von +5,41 Prozent zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Im Vergleich dazu steht der GD50 der letzten 50 Tage bei 30,61 EUR, was einer minimalen Abweichung von +0,49 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird der Aperam-Aktie eine Gesamtnote von "Gut" vergeben.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage ergibt sich ein Wert von 35, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Der RSI der letzten 25 Tage liegt bei 40,14, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält die Aperam-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat Aperam in den letzten 12 Monaten eine Performance von 97 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt nur eine Rendite von 0 Prozent erzielten. Dies bedeutet eine Outperformance von +97 Prozent im Branchenvergleich für Aperam und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Abschließend zeigt die Analyse des Sentiments und des Buzz, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Aperam neutral eingestuft werden. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung aufgrund der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet.

Die technische Analyse und die Branchenvergleiche deuten darauf hin, dass die Aktie von Aperam zwar stabile Leistungen zeigt, jedoch keine übermäßig positive oder negative Signale aufweist. Es bleibt zu beobachten, wie sich die Entwicklungen in den kommenden Wochen und Monaten gestalten werden.