Aperam Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Aktienkurs von Aperam hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" als sehr positiv erwiesen. Mit einer Rendite von 97 Prozent liegt Aperam deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche. Diese starke Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergab, dass die Aperam-Aktie aktuell mit einem Relative Strength Index (RSI) von 90,42 als überkauft eingestuft wird. Diese Bewertung fällt somit in die Kategorie "Schlecht". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 43, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus resultiert insgesamt eine Einstufung des RSI als "Schlecht".

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aperam-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 29,65 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 31,15 EUR weicht somit um +5,06 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,56 Prozent), was erneut zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was auch von positiven Themen rund um den Wert begleitet wurde. Die Messung der Anleger-Stimmung erlaubt daher insgesamt die Einstufung als "Gut".

Insgesamt zeigt die Entwicklung der Aperam-Aktie eine sehr positive Performance, sowohl in Bezug auf den Branchenvergleich als auch in den technischen Analysen und der Anleger-Stimmung.