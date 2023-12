Aperam Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Dividendenrendite von Aperam beträgt derzeit 3,89 Prozent, was unter dem branchenüblichen Mittelwert von 5,43 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Analysten. Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Veränderung in Bezug auf Aperam in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen über die Aktie zeigt, dass Aperam aktuell im normalen Fokus der Anleger steht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Aperam beträgt derzeit 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 10 als neutral eingestuft wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie daher ebenfalls als "Neutral" bewertet. Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aperam-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI7-Wert von 16,49 und der RSI25-Wert von 17,45 führen zu einem Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.