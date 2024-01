Aperam Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aperam":

Aperam hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 97 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Outperformance von +97 Prozent bedeutet. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Aperam mit 97 Prozent über dem Durchschnitt. Daraus ergibt sich ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aperam-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 58,82, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hinweist. Der RSI25 für 25 Tage weist einen Wert von 22,98 auf, was für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt das ein "Gut" als Gesamtranking auf der Ebene des RSI.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Aperam aktuell bei 29,68 EUR, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 32,88 EUR, was einen Abstand von +10,78 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Aperam-Aktie mit einem Niveau von 29,14 EUR um +12,83 Prozent über dem Durchschnitt, was ebenfalls ein "Gut"-Signal ergibt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Aperam im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau eine Dividendenrendite von 3,89 % aus, was 3,89 Prozentpunkte mehr als der Branchendurchschnitt von 0 % ist. Diese höhere Dividendenrendite führt ebenfalls zur Einstufung "Gut".